Песков ответил на вопрос о возможной отставке Белозерцева

Если решение об отставке арестованного до 20 мая по подозрению в получении взятки губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева будет принято, Кремль сразу проинформирует об этом. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Если и когда такое решение будет принято и будет подписан такой указ, мы незамедлительно вас проинформируем», - сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства допустил возможную отставку Белозерцева в связи с утратой доверия, однако подчеркнул, что пока такого указа не видел.

Следственный комитет России предъявил губернатору Пензенской области обвинение во взяточничестве. Фигурантами по делу проходят еще пять человек, включая предпринимателя Бориса Шпигеля и его супругу.

По данным московской Общественной наблюдательной комиссии, Белозерцев вину в получении взятки признавать отказался.