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Песков ответил на вопрос о возможной отставке Белозерцева

Светлана Иванова
12:56 23.03.2021
Кремль сразу проинформирует об отставке пензенского губернатора, если такое решение будет принято.
Песков ответил на вопрос о возможной отставке Белозерцева
© Фото: Federation Council of RussiaFlickr, Globallookpress
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Если решение об отставке арестованного до 20 мая по подозрению в получении взятки губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева будет принято, Кремль сразу проинформирует об этом. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Если и когда такое решение будет принято и будет подписан такой указ, мы незамедлительно вас проинформируем», - сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства допустил возможную отставку Белозерцева в связи с утратой доверия, однако подчеркнул, что пока такого указа не видел.

Следственный комитет России предъявил губернатору Пензенской области обвинение во взяточничестве. Фигурантами по делу проходят еще пять человек, включая предпринимателя Бориса Шпигеля и его супругу.

По данным московской Общественной наблюдательной комиссии, Белозерцев вину в получении взятки признавать отказался.

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