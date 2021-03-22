В Кремле прокомментировали задержание губернатора Белозерцева

Президент Российской Федерации Владимир Путин в курсе задержания губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это вопрос правовых органов и не администрации президента никоим образом. Президента информировали непосредственно о предпринимаемых действиях. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий», - заявил Песков.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение задержанному губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в получении взятки, а предпринимателю Борису Шпигелю - в ее даче. Следствие ходатайствует об аресте шестерых человек, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Накануне Белозерцев был доставлен на допрос в Москву. Обвинение полагает, что Белозерцев получал взятки от предпринимателей за общее покровительство.