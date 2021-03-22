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Mercedes, часы и сотни миллионов: что известно о деле губернатора Пензенской области Белозерцева

Алексей Дегтярев
19:48 22.03.2021
В деле пензенского губернатора также появились обвинения в фальсификациях на выборах.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Басманный суд Москвы отправил под арест уже четырех фигурантов дела о коррупции в Пензенской области, включая губернатора региона Ивана Белозерцева. Всего обвиняемых шестеро, меру пресечения остальным изберут в ближайшее время.

Данный процесс становится все более объемным. Теперь в нем идет речь не только о фактах подкупа, но и о возможных вбросах на выборах, в результате которых Белозерцев избрался на второй срок.

На опубликованных правоохранителями кадрах видно, как губернатор Белозерцев в последний раз заходит в свой кабинет. Он выглядит растерянно и едва ли не трясущимися руками подписывает протоколы обыска рабочего места.

Обыски прошли также дома у главы региона. Там стражи порядка обнаружили 500 миллионов рублей и коллекцию дорогих часов. Стоимость некоторых экземпляров составляет несколько миллионов рублей.

Среди этих часов есть и подарок от Бориса Шпигеля - главы известной фармкомпании. Сегодня он тоже присутствовал на скамье подсудимых. В качестве взятки упоминается и автомобиль Mercedes стоимостью 31 миллион рублей. Всего в деле шесть фигурантов. Включая жену бизнесмена и двух сотрудников московского представительства области.

Правительство региона заключило с фигурирующими в деле компаниями контракты на поставку медикаментов на общую сумму 700 миллионов рублей. Это группа компаний, которую возглавляет Борис Шпигель, крупнейший поставщик лекарств, в том числе от короновируса и онкозаболеваний. По данным следователей, деньги за лоббизм интересов бизнесменов губернатору передавал водитель московского представительства. Он тоже задержан. 

Иван Белозерцев ранее уже попадал в скандальные заголовки новостей. Например, от главы региона даже требовали убрать забор особняка с общественной дороги.

Также, согласно декларации, за время правления отца сыновьям губернатора стало принадлежать здание городской стоматологии, что находится возле того самого забора. Помимо зубной клиники, Александр Белозерцев успел обзавестись четырьмя участками земли, четырьмя квартирами, тремя нежилыми помещениями. Данила Белозерцев обладает тремя участками, тремя зданиями, двумя квартирами, двумя помещениями. У жены старшего сына  есть 17 объектов недвижимости. 

Обыски, кстати, прошли у членов семьи главы Пензенской области. Все улики по делу из Пензы доставили в Москву.

Белозерцев был переизбран на второй срок в прошлом году. А сегодня стало известно о выдвинутом обвинении в подтасовке результатов голосования в адрес экс-главы избиркома области.

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