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«Единая Россия» приостановила членство арестованного главы Пензенской области Белозерцева

Иван Линдеманн
16:13 22.03.2021
По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года губернатор незаконно получил более 31 миллиона рублей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области, РИА Новости
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«Единая Россия» приостановила членство в партии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который был арестован по делу о коррупции. Решение принял президиум политсовета пензенского регионального отделения фракции.

«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании, в соответствии с партийным уставом, принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела», - сказано в сообщении, размещенном на сайте регионального отделения «Единой России».

Ранее в «Единой России» заявляли, что данное решение будет временным. В случае если губернатора приговорят к заключению, то его исключат из партии, если оправдают - восстановят.

Иван Белозерцев был задержан в воскресенье, 21 марта. Его подозревают в получении взяток. По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года он незаконно получил более 31 миллиона рублей. Деньги и драгоценности, считают в СК, главе Пензенской области передавали директор группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. За это, по версии следствия, Белозерцев помог им выиграть тендер на госзакупки.

В понедельник, 22 марта, Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области до 20 мая.

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