Губернатор Белозерцев арестован на два месяца

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев арестован до 20 мая. Такое решение принял Басманный суд столицы.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 20 мая», - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Ранее Следственный комитет предъявил Белозерцеву обвинение во взяточничестве и ходатайствовал об аресте шести фигурантов уголовного дела. Среди них сам губернатор и ряд его сообщников.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от одного из бизнесменов более 31 миллиона рублей за общее покровительство. Кроме денег чиновнику передали различные ценности.

В рамках возбужденного уголовного дела оперативники задержали еще двоих человек - заместителя директора представительства Пензенской области при правительстве РФ Федора Федотова и водителя представительства Геннадия Маркова.