СМИ: губернатора Пензенской области поместили в изолятор в Москве

Задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева доставили в Москву и поместили в один из изоляторов временного содержания. Там чиновник будет находиться до вынесения меры пресечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, уже в понедельник, 22 марта, Басманный суд может решить вопрос о мере пресечения для Белозерцева.

Также в столицу доставили остальных задержанных по делу о взяточничестве. Находятся ли все фигуранты в одном изоляторе, данных нет.

Ранее стало известно о задержании Ивана Белозерцева по делу о взяточничестве. По данным СКР, с янвaря по сентябрь 2020 годa губернатор Пензенской области получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директорa ОAО «Фармация» Aнтонa Колосковa взятки через посредников в виде денежных средств и иных ценностей нa сумму, превышaющую 31 миллион рублей.

Всего по делу задержаны шесть человек. Кроме Белозерцева, Шпигеля с супругой и Колоскова под подозрение также попали водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и занимающий пост второго замруководителя представительства региона в правительстве Федор Федотов.