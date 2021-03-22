СМИ: в доме губернатора Белозерцева найдены около 500 миллионов рублей

Около 500 миллионов рублей были найдены в ходе обыска в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Следователи подозревают его в получении крупной взятки. По версии обвинения, чиновник получал взятки наличными, в виде дорогих часов, а также автомобиля Mercedes.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания Ивана Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 миллионов рублей», - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Накануне задержанный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был доставлен в Москву. Чиновник возглавляет регион с 2015 года. В сентябре минувшего года Белозерцев был переизбран на этот пост.