СМИ сообщают о задержании шести человек по делу губернатора Пензенской области

В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении пензенского губернатора Ивана Белозерцева, задержаны шесть человек. Как сообщил источник в правоохранительных органах, руководитель края вместе со своими соучастники подозревается во взяточничестве.

По данным следствия, пишет РИА Новости, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова через посредников взятки в виде денежных сумм и различных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

Взятки передавались для того, чтобы группе компаний Бориса Шпигеля, являющегося также бывшим продюсером и бывшим тестем известного певца Николая Баскова, были предоставлены конкурентные преимущества при заключении госконтрактов по контролю качества и срокам годности, а также отпуску и доставке лекарств и медизделий, которые должны были закупаться за счет бюджетных средств для учреждений здравоохранения Пензенской области.