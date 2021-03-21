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Второй Сталинград: как в центре Новороссийской военно-морской базы сохранили свидетельства войны

Егор Левин
18:10 21.03.2021
Памятный мемориал в виде нескольких рук, крепко сжимающих автоматы, установлен прямо на линии соприкосновения советских и немецких войск.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Центр Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота - мемориал сражавшимся за город во времена войны. Мало кому известно, но на тот момент Новороссийск называли «вторым Сталинградом» - из 100 тысяч человек населения после войны осталось лишь 500.

На площади - расстрелянная немцами усадьба Голицына. Ее специально сохранили в поврежденном и практически разрушенном виде. Рядом с ней - мемориал советским воинам. С одной стороны этого места - Черное море, с другой - кавказские хребты; понять, насколько ожесточенными были бои, помогает еще одна историческая реликвия, оставленная первозданно-уничтоженной - железнодорожный вагон, в котором более 10 тысяч пробоин.

Памятный мемориал в виде нескольких рук, крепко сжимающих автоматы, установлен прямо на линии соприкосновения советских и немецких войск. В наше время условные противоборствующие стороны отделяют буквально несколько метров. Фактически, площадь рядом с военно-морской базой является эдаким намоленным куском, никогда не принадлежавшим врагу.

«С этих рубежей восточная группа войск 18-й армии и Черноморского флота партизаны 10 сентября 1943 года начали штурм города», - значится на установленной на мемориале табличке.

Взять ту часть побережья, где сейчас находится база, немцы не смогли. Во многом благодаря высокому уровню подготовки воинов - здесь сражались очень хорошо подготовленные моряки Черноморского флота.

«Красноармейцы, краснофлотцы, командиры и политработники, станьте скалой на пути врага!», - говорится на другой табличке.

Новый выпуск программы посвящен как раз Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота: расположившись посреди курорта, она стала одним из самых сложных дня несения службы военных объектов российского флота. Автор и ведущий программы Алексей Егоров покажет, как живут подводники на берегу, где тренируются, из чего состоит одна из самых совершенных подводных баз в России. Съемочная группа также побывает в открытом море на борту подводной лодки проекта 636 «Варшавянка», которую на западе за тишину хода называют «Черной дырой». Смотрите на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube и в приложении SMART.TV.

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