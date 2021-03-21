Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Молчаливая «Варшавянка»: почему проект российских подлодок окрестили на Западе «Черной дырой»

Егор Левин
10:25 21.03.2021
ЧФ выступил в качестве испытательного полигона, где новые подлодки прошли боевое крещение и окрепли; теперь они разойдутся по базам в России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Основной проект современного подводного флота России - «Варшавянка». С течением времени они становились все тише - так, на Западе проект окрестили «Черной дырой».

«В этом варианте сейчас это самый отработанный и самый надежный проект подводной лодки, который эксплуатируется и строится на все флоты. Построена бригада для Черноморского флота, сейчас строится для Тихоокеанского флота», - рассказал в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» командир Новороссийской военно-морской базы Виктор Кочемазов.

Он отметил, что в настоящее время подводные лодки проекта уже проходят испытания в акватории Балтийского моря.

Черноморский флот выступил в качестве своего рода испытательной площадки, на которой новые лодки прошли боевое крещение и окрепли. Теперь, с учетом опыта эксплуатации подводников-черноморцев, они разойдутся по базам в России.

Примерно схоже обстоит и ситуация с самой Новороссийской военно-морской базой: она стала первым в истории современного флота таким большим объектом, оборудованным и построенным по последнему слову техники.

У причалов базы пришвартованы и известные на весь мир подлодки, и новейшие противопиратские корабли. Новый выпуск «Военной приемки» под названием «Подводный форпост Черного моря. Часть 1. База» посвящен именно ей: расположенная в центре курорта, она стала одной из самых сложных для несения службы из-за постоянного присутствия неподалеку от российских территориальных вод кораблей НАТО. Смотрите программу на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube и в приложении SMART.TV - съемочная группа покажет все о НВМБ и побывает на борту выходящей на задание подлодки проекта «Варшавянка».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:01 В стране и мире
Видео
На предприятии крупнейшей венесуэльской нефтяной компании PDSVA произошел взрыв
08:40 В стране и мире
В России изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом
06:37 В стране и мире
«Площадку» на экзаменах на права сдавать будет не обязательно
04:10 В стране и мире
Перечислены шесть продуктов, которые нельзя покупать в супермаркете
03:20 В стране и мире
«Буду болеть за Путина»: американцы обсудили возможную дискуссию лидеров США и РФ
Популярное
Популярное
Перечислены шесть продуктов, которые нельзя покупать в супермаркете
Мясников рассказал, от каких продуктов болеют раком
Видео
Байден упал во время подъема по трапу президентского самолета: видео
На месте раскопок некрополя в Красноярске найдено загадочное захоронение горбуньи
Черные дыры оказались не черными и не дырами
Видео
«Шутки кончились»: космонавт Корниенко поделился своими эмоциями от выхода в открытый космос
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.