Молчаливая «Варшавянка»: почему проект российских подлодок окрестили на Западе «Черной дырой»

Основной проект современного подводного флота России - «Варшавянка». С течением времени они становились все тише - так, на Западе проект окрестили «Черной дырой».

«В этом варианте сейчас это самый отработанный и самый надежный проект подводной лодки, который эксплуатируется и строится на все флоты. Построена бригада для Черноморского флота, сейчас строится для Тихоокеанского флота», - рассказал в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» командир Новороссийской военно-морской базы Виктор Кочемазов.

Он отметил, что в настоящее время подводные лодки проекта уже проходят испытания в акватории Балтийского моря.

Черноморский флот выступил в качестве своего рода испытательной площадки, на которой новые лодки прошли боевое крещение и окрепли. Теперь, с учетом опыта эксплуатации подводников-черноморцев, они разойдутся по базам в России.

Примерно схоже обстоит и ситуация с самой Новороссийской военно-морской базой: она стала первым в истории современного флота таким большим объектом, оборудованным и построенным по последнему слову техники.

У причалов базы пришвартованы и известные на весь мир подлодки, и новейшие противопиратские корабли. Новый выпуск «Военной приемки» под названием «Подводный форпост Черного моря. Часть 1. База» посвящен именно ей: расположенная в центре курорта, она стала одной из самых сложных для несения службы из-за постоянного присутствия неподалеку от российских территориальных вод кораблей НАТО. Смотрите программу на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube и в приложении SMART.TV - съемочная группа покажет все о НВМБ и побывает на борту выходящей на задание подлодки проекта «Варшавянка».