Тренировочное спасение с подводной лодки в комплексе «Афалина» показали на видео

На территории Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота находится рекордсмен - самый современный на всем отечественном флоте учебно-тренировочный комплекс подготовки подводников «Афалина». В целом, подобные комплексы есть на каждой базе подводных лодок, и каждый из них наполнен разнообразными тренажерами, но самым оснащенным остается все же именно комплекс НВМБ. На тренировках подводники отрабатывают действия в чрезвычайных ситуациях и методы спасения подводных лодок.

Одна из типовых тренировок военнослужащих - спасение с подлодки. Начинается она с привычного инструктажа по технике безопасности, за которым следует проверка навыков работы с приборами для дыхания и непосредственно отработка процесса выхода через торпедный отсек.

Спасательное снаряжение - глухой резиновый гидрокостюм и дыхательный аппарат. В таком виде необходимо проползти по узкой стальной трубе, которую заполняют мутной непрозрачной водой. Когда подводник оказывается внутри, трубу закрывают.

Уникальность тренажера - в возможности следить за человеком внутри через специальные иллюминаторы и молниеносно устранить воду в случае острой необходимости с помощью специально оборудованного пульта управления, кнопками которого можно изменять условия проведения тренировки в реальном времени.

«С помощью пульта производится управление комплексом. Мы контролируем работу подводников, здесь есть сигнализация, которая показывает, что закрыто, что открыто. Мы можем осушить комплекс специальными насосами, мы полностью управляем тренажером», - рассказал заместитель командира бригады Михаил Гурбанов.

Подводнику внутри заполненной водой трубы темно, тесно, сложно двигаться и дышать, поэтому за состоянием тренируемых следят с особым вниманием, в том числе с помощью видеокамер. В случае нештатной ситуации вода из открытого торпедного аппарата поступает в специальный отсек, откуда мгновенно уходит по трубам - весь процесс спасения застрявших в трубе подводников занимает едва ли полминуты.

Выход из условного торпедного аппарата соединен с большим бассейном - подводник фактически выходит в «открытое море».

Новый выпуск «Военной приемки» посвящен Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота: расположившись посреди курорта, она стала одним из самых сложных дня несения службы военных объектов российского флота. Причина - постоянное присутствие в зоне ответственности базы кораблей НАТО. Автор и ведущий программы Алексей Егоров покажет, как живут подводники на берегу, где тренируются, из чего состоит одна из самых совершенных подводных баз в России. Съемочная группа также побывает в открытом море на борту подводной лодки проекта 636 «Варшавянка», которую на западе за тишину хода называют «Черной дырой». Смотрите на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube и в приложении SMART.TV.