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Бронекатер, вертолет, стелс-техологии: командир НВМБ рассказал о целях противопиратского корабля «Василий Быков»

Егор Левин
17:30 21.03.2021
В течение 2020 года патрульный корабль провел на дежурстве 279 морских суток из 365 календарных.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Один из постоянных «обитателей» Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота - патрульный корабль «Василий Быков». Являясь одним из кораблей проекта 22160, он способен развивать скорость в 25 узлов и успешно противостоять любым морским угрозам.

Если возникает необходимость догнать кого-то как можно быстрее, на помощь «Василию Быкову» придет бронированный катер, который «паркуется» прямо в чреве корабля. Плюс к этому - наличие на палубе вертолета, дальность плавания - 6000 морских миль, что равно более 11000 километров, и характерные обводы корпуса, на Западе называемые «стелс-технологиями». И вы получите первоклассный противопиратский корабль.

«Основная задача, поставленная сейчас перед этим кораблем - дальняя океанская зона. Несмотря на то, что эти корабли не столь велики, история их походов включает в себя полностью акваторию Средиземного моря - практически не осталось государств средиземноморского бассейна, где бы они ни побывали с визитами», - рассказал командир Новороссийской военно-морской базы Виктор Кочемазов команде «Военной приемки».

Он также отметил удивительный факт: в течение 2020 года «Василий Быков» провел на боевом дежурстве 279 морских суток из 365 календарных.

Новый выпуск программы посвящен как раз Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота: расположившись посреди курорта, она стала одним из самых сложных дня несения службы военных объектов российского флота. Автор и ведущий программы Алексей Егоров покажет, как живут подводники на берегу, где тренируются, из чего состоит одна из самых совершенных подводных баз в России. Съемочная группа также побывает в открытом море на борту подводной лодки проекта 636 «Варшавянка», которую на западе за тишину хода называют «Черной дырой». Смотрите на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube и в приложении SMART.TV.

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