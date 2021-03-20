Посол Антонов направился в Россию

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул посольство и направился в Россию.

Машина Антонова покинула территорию днем. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Анатолия Антонова пригласили в Москву для консультации. Отмечается, что сложившаяся ситуация является следствием целенаправленной политики Вашингтона, «который на протяжении последних лет заводил двустороннее взаимодействие в тупик».

Также Антонов поблагодарил американцев, направивших в посольство письма в поддержку дружественных отношений двух государств. Он отметил, что многие написали слова извинения за необдуманные заявления Вашингтона.