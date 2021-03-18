Посол РФ в США вылетит в Москву для консультаций 20 марта

В субботу, 20 марта, посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов вылетит в Москву на консультации. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте российской дипмиссии.

Уточняется, что в ходе встреч в министерстве иностранных дел и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей.

«Мы выступаем за налаживание диалога двух постоянных членов Совета Безопасности ООН, несущих особую ответственность за международный мир и безопасность», - говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что сложившаяся ситуация является следствием целенаправленной политики Вашингтона, «который на протяжении последних лет заводил двустороннее взаимодействие в тупик».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия должна «заплатить цену» за свое якобы вмешательство в американские выборы.