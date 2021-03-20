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На месте раскопок некрополя в Красноярске найдено загадочное захоронение горбуньи

Валентина Пескова
12:04 20.03.2021
В семейном секторе старинного кладбища археологи обнаружили погребенную среди знатных людей женщину с деформированным позвоночником.
На месте раскопок некрополя в Красноярске найдено загадочное захоронение горбуньи
© Фото: АНО "Археологическое исследование Сибири"
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Раскопки Всехсвятского некрополя в Красноярске обернулись еще одной уникальной находкой для археологов. После того, как там было обнаружено захоронение чиновника высшего класса в хорошо сохранившемся дорогом сюртуке эпохи Александра I и Николая I, на одном из семейных секторов обнаружилось погребение загадочной женщины-горбуньи.

Как рассказал «Звезде» руководитель раскопок, археолог Юрий Гревцов, специалистов более всего заинтересовал не медицинский факт наличия деформации скелета, а то, что молодая женщина с такой патологией была похоронена среди особ с высоким социальным статусом.

© АНО "Археологическое исследование Сибири"

«Об этом можно судить по одежде людей, которые похоронены рядом с горбуньей - поблизости покоятся два молодых человека, одетые во фраки из английской шерсти, в лайковых перчатках и дорогого качества из китайского шелка нижнее белье. Как зафиксировано по костям, женщина получала хорошее питание, и если бы она не принадлежала к кругу городской элиты, она не попала бы на это кладбище», - рассказал ученый.

Как пояснил археолог, интересен тот факт, что до XVIII века Красноярск был глухой провинцией. Смертность в то время на Севере была очень высокой. Относительный средний возраст людей, которые обнаружены при раскопках захоронений, - это 37-10 лет для мужчин и 31-35 лет - для женщин.

© АНО "Археологическое исследование Сибири"

«Мы нашли всего одного мужчину старше 50 лет, который погребен в данном некрополе. Поэтому если женщина с такой патологией, трудно совместимой с жизнью даже по современным меркам, смогла дожить до достаточно преклонных для того времени 25 лет - это говорит об определенном уходе, который ей оказывался, и человеческих отношениях между ее родственниками. Учитывая то, что люди жили по нашим общим российским меркам в достаточно суровых условиях - не было ни удобств, ни центрального отопления, а в Сибири - достаточно суровые зимы», - высказал мнение Юрий Гревцов.

У погребенной женщины диагностировано сильное искривление позвоночника, когда позвонки по сути срослись в петлю. К тому же, у нее - не развитая грудина, с очень деформированными ребрами, что при такой тяжелой грудной патологии у человека определенно вызывает проблемы с дыханием и давлением на сердце. При этом женщина все-таки передвигалась сама, поскольку у нее - довольно длинные ноги, и если бы у нее не было горба - она была бы достаточно высокой.

«Если человек даже в современных условиях с такой патологией дожил бы до 25 лет, это было бы уже большой победой для его родственников», - заметил археолог.

К сожалению, одежда, в которой была погребена молодая женщина, не сохранилась. При ней не обнаружено ничего, кроме нательного креста. Однако хорошего качества гроб и те люди, которые погребены вокруг нее - не принадлежат ни к крестьянам, ни к казакам, ни к рыбакам или охотникам.

Напомним, в захоронении высокого государственного служащего, обнаруженном при раскопках некрополя несколькими днями ранее, который, по-видимому, имел отношение к учрежденному в 1809 году Главному управлению путей сообщения и публичных зданий - аналогу современных Минстроя и Минтранса, также был обнаружен необычный старинный предмет.

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