На месте раскопок некрополя в Красноярске найдено загадочное захоронение горбуньи
В семейном секторе старинного кладбища археологи обнаружили погребенную среди знатных людей женщину с деформированным позвоночником.
© Фото: АНО "Археологическое исследование Сибири"
Раскопки Всехсвятского некрополя в Красноярске обернулись еще одной уникальной находкой для археологов. После того, как там было обнаружено захоронение чиновника высшего класса в хорошо сохранившемся дорогом сюртуке эпохи Александра I и Николая I, на одном из семейных секторов обнаружилось погребение загадочной женщины-горбуньи.
Как рассказал «Звезде» руководитель раскопок, археолог Юрий Гревцов, специалистов более всего заинтересовал не медицинский факт наличия деформации скелета, а то, что молодая женщина с такой патологией была похоронена среди особ с высоким социальным статусом.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика