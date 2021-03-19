Археолог рассказал о необычной находке в захоронении чиновника XIX века в Красноярске

При раскопках Всехсвятского некрополя на территории кладбища, функционировавшего с 1773 по 1860 год в Красноярске, планируется исследовать подряд еще до 100 квадратных метров территории, подходящей под освоение. Об этом сообщил «Звезде» археолог Александр Тарасов, комментируя новость об обнаруженном специалистами захоронении чиновника XIX века высшего ранга.

«По нашим данным, это погребение чиновника, который занимался административными вопросами на территории Енисейской губернии, к тому моменту, когда уже был сформирован Омский округ. Скорее всего, он имел отношение именно к этому округу», - рассказал специалист.

Установить, что захороненный мужчина является чиновником восьмого класса, согласно Табели о рангах, то есть имеет титул коллежского асессора, археологам удалось по суконному форменному мундиру образца 1834 года с серебряным шитьем на воротнике и серебряными пуговицами с вензелями императоров Александра I и Николая I. По военным рангу данная форма соответствует званию майора.

Помимо хорошо сохранившего мундира рядом с захороненным была обнаружена еще и стеклянная слезница - сосуд восьмигранного сечения с широким горлышком и выдавленной на нем надписью «Париж». Его археологи еще собираются исследовать.

«По предварительным данным, в этом сосуде ранее была альпийская вода - это одеколон, который поставлялся в Россию где-то с 1813 по 1825 год. У данных стеклянных сосудов есть общее археологическое наименование - слезница. Появление их относится еще к эпохе античности, а вот что конкретно в нем находилось - этот вопрос еще предстоит изучить. Или в сосуде был елей, который использовался в погребальном обряде, или отдушки, предотвращающие запах разложения», - пояснил Александр Тарасов.

До этого, рассказал археолог, специалисты в 2004 году уже находили подобный сосуд-слезницу в древнем захоронении, внутри которого была жиро-восковая масса. Однако даже разложив ее на химические элементы, состав субстанции так и не удалось установить. Найденная же сейчас археологами слезница - уже пустая.

Раскопки на территории объекта археологического наследия «Красноярск. Всехсвятский некрополь» ведутся с февраля 2021 года научно-производственной организацией «Археологическое исследование Сибири». Участок работ расположен на территории бывшего завода «Квант».