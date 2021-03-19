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В Красноярске при раскопках обнаружено захоронение высокопоставленного чиновника XIX века

Валентина Пескова
10:20 19.03.2021
Мужчина, служивший коллежским асессором, был погребен в мундире чиновника восьмого класса Табели о рангах 1722 года.
В Красноярске при раскопках обнаружено захоронение высокопоставленного чиновника XIX века
© Фото: АНО "Археологическое исследование Сибири"
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Раскопки Всехсвятского некрополя на территории кладбища 1773 года в Красноярске увенчались редкой находкой для археологов. Среди обнаруженных захоронений красноярцев найдено погребение человека, имевшего высокий титул государственного чиновника. При вскрытии могилы археологи увидели, что неизвестный мужчина был похоронен в форменном мундире, по которому можно определенно сделать вывод, что он имел титул коллежского асессора.

© anoais.com

Погребение мужчины в возрасте 40-50 лет в деревянном гробу обнаружено в районе центральной аллеи. Как рассказал «Звезде» представитель Научно-производственного объединения «Археологическое проектирование и изыскания» Александр Тарасов, предварительно можно сделать вывод, что захороненный человек был государственным служащим и имел отношение к учрежденному в 1809 году Главному управлению путей сообщения и публичных зданий - аналогу современных Минстроя и Минтранса.

Исходя из выразительных черт лица погребенного, который также зачесывал волосы на лысину назад и имел бакенбарды, археологи установили, что мужчина, вполне вероятно, является исторической личностью. Теперь специалисты намерены выяснить его имя и происхождение.

© АНО «Археологическое исследование Сибири»

Точную историческую эпоху археологи и историки определили именно по суконному форменному мундиру погребенного, который соответствует чиновнику восьмого класса Табели о рангах 1722 года. Это означает чин коллежского асессора, достигнув которого служащий получал право на потомственное дворянство. На мундире имеются серебряные пуговицы с вензелями императоров Александра I и Николая I. Как установили историки, скорее всего, коллежский асессор умер во время правления последнего (1825-1855).

Находка интересна тем, что большинство из похороненных на Всехсвятском некрополе, появившемся в 1773 году сразу после страшного пожара, уничтожившего значительную часть Красноярска, являлись простыми людьми, пишет сайт «Комсомольской правды». Поэтому драгоценностей и интересных с исторической точки зрения артефактов здесь нет. Максимум, что находят при раскопках, - это серебряные нательные кресты.

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