В Красноярске при раскопках обнаружено захоронение высокопоставленного чиновника XIX века
Мужчина, служивший коллежским асессором, был погребен в мундире чиновника восьмого класса Табели о рангах 1722 года.
© Фото: АНО "Археологическое исследование Сибири"
Раскопки Всехсвятского некрополя на территории кладбища 1773 года в Красноярске увенчались редкой находкой для археологов. Среди обнаруженных захоронений красноярцев найдено погребение человека, имевшего высокий титул государственного чиновника. При вскрытии могилы археологи увидели, что неизвестный мужчина был похоронен в форменном мундире, по которому можно определенно сделать вывод, что он имел титул коллежского асессора.
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