Спасатели предупреждают туристов об опасности посещения Ключевского вулкана и его окрестностей

Спасатели призывают туристов воздержаться от посещения Ключевского вулкана.

Десятки туристов рискуют своей жизнью, подходя к к раскаленной лаве. Их не останавливает ни предупреждение спасателей о смертельной опасности, ни тысячеградусная температура и вулканические бомбы.

В погоне за редкими кадрами многие приближаются прямо к кромке кратера. Другие ночуют у подножия вулкана и даже готовят еду на раскаленном склоне горы.

Ранее на Камчатке из-за извержения Ключевского вулкана объявили лавинную опасность. Вулкан проявляет активность уже не первый месяц, но в последнее время извержение особенно усилилось. Лава из жерла вулкана преодолела уже полтора километра, а дым и пепел - более двух.