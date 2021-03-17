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На Камчатке объявлена лавинная опасность из-за извержения Ключевского вулкана

Валентина Пескова
08:15 17.03.2021
Спасатели МЧС РФ просят местных жителей и туристов не приближаться к сопке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Камчатке из-за извержения Ключевского вулкана объявлена лавинная опасность. Однако многие опрометчиво продолжают подлетать к жерлу дымящейся сопки на вертолетах.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, руководство региона дало поручение инспекторам Ключевского природного парка, чтобы они контролировали передвижение туристов в пределах извергающейся Ключевской сопки.

На кадрах с воздуха видно, как мощные потоки лавы сползают вниз по склону. В последнее время активность самого высокого действующего вулкана Евразии, возраст которого составляет приблизительно 7000 лет, сильно возросла.

Буквально месяц назад на Камчатском полуострове произошло очередное извержение Ключевского, в результате чего образовались две огромные трещины. Относительная высота сопки составляет 4 649 метров.

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