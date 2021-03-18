В стране и мире «Шкварчит»: туристы-экстремалы пожарили сосиски на раскаленной лаве Ключевского вулкана Алена Миронова Ранее на Камчатке из-за извержения вулкана объявили лавинную опасность. Лава из жерла вулкана преодолела уже полтора километра, а дым и пепел - порядка более двух. © Видео: Я должен там побывать!| Туризм | Путешествия, Вконтакте © Фото: Я должен там побывать!| Туризм | Путешествия, ВКонтакте Читайте нас на: Туристы решили устроить пикник на кратере Ключевского вулкана. Свой необычный завтрак они сняли на камеру и выложили в Сеть. «О, красненькая видна. Раскаленная магма. Шкварчит..Сейчас покушаем и пойдем обратно вот туда, вокруг конуса чуть-чуть пройдемся», - говорит автор опубликованного в Сети видеоролика. Ранее на Камчатке из-за извержения Ключевского вулкана объявили лавинную опасность. Вулкан проявляет активность уже не первый месяц, но в последнее время извержение особенно усилилось. Лава из жерла вулкана преодолела уже полтора километра, а дым и пепел - порядка более двух. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика