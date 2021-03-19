В Химках последствия взрыва в жилом доме сняли с коптера

Кадры последствий взрыва в жилом доме в Химках сняли с коптера. В ролике видно, какая площадь дома пострадала от взрыва, передает «360».

Взрыв на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошел утром, после чего начался пожар. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. Произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами, также повреждены балконы и выбиты стекла в других квартирах.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, при взрыве погибли три человека, среди них - один ребенок. По данным следователей СК РФ, еще четыре человека пострадали.