Жильцов пострадавшего дома в Химках эвакуировали

Жильцов двух подъездов девятиэтажного жилого дома в Химках, в котором произошел взрыв газа, эвакуировали. Людей временно разместят в гостинице. Причиной ЧП, случившегося в одной из квартир, по предварительным данным, стала утечка горючего.

При этом, как заявили следователям в экстренных службах, при проверке газового оборудования еще месяц назад никаких проблем выявлено не было. Прокуратура Московской области начала проверку.

Взрыв на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошел утром, после чего начался пожар. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. Произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами, также повреждены балконы и выбиты стекла в других квартирах.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, при взрыве погибли три человека. Под завалами нашли мужчину и двоих детей, которые жили в одной квартире. По данным следователей СК РФ, еще четыре человека пострадали.