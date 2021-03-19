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В Германии прокомментировали высказывание Байдена о Путине

Дарья Мамаева
15:33 19.03.2021
В Берлине указали, что расходятся во мнениях с РФ, но необходимо поддерживать отношения и сотрудничество.
В Германии прокомментировали высказывание Байдена о Путине
© Фото: Erin Scott, CNP, Globallookpress
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В кабмине ФРГ прокомментировали заявления президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.

«Президент Путин является президентом страны, с которой мы имеем многочисленные расхождения во взглядах... Эти темы, конечно, стоят между нами, которые мы открыто и постоянно обсуждаем с российским руководством. У нас есть также общие интересы и потребность в кооперации с Россией, если есть желание продвинуться в конкретных глобальных кризисах - это отличает отношения правительств ФРГ и России», - сказал официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт в ответ на просьбу прокомментировать ремарку Байдена о Путине.

Ранее высказывание американского президента прокомментировал глава Турции. Эрдоган заявил, что считает недопустимыми высказывания Байдена в адрес его российского коллеги. При этом, ответ Путина Эрдоган назвал «роскошным».

В среду Джо Байден в эфире телеканала ABC News заявил, что Россия должна «заплатить» за «вмешательство» в американские выборы в 2020 году. Он также позволил себе оскорбления в адрес российского президента. На следующий день Путин в ответ пожелал Байдену здоровья, и напомнил детскую дразнилку «кто как обзывается, тот так и называется». А затем предложил провести открытый разговор фактически в режиме онлайн. Но Байден во время брифинга с журналистами не ответил на вопрос, согласится ли на разговор с Путиным.

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