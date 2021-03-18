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«Истерика тех, кто проигрывает»: сенатор Совфеда раскритиковал заявления Байдена в адрес Путина

Светлана Головина
01:42 18.03.2021
Андрей Климов подчеркнул, что американски лидер не первый раз проявляет склонность к тому, чтобы видеть в России врага.
«Истерика тех, кто проигрывает»: сенатор Совфеда раскритиковал заявления Байдена в адрес Путина
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Consolidated News Photos Global Look Press
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Сенатор Совета Федерации РФ от Пермского края Андрей Климов назвал слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о Владимире Путине истерическим явлением. По его словам, подобные заявления были ожидаемы, поскольку США не нравятся успехи и достижения нашей страны.

«В США есть закон, по которому они должны сдерживать Россию - не президента, не партию, не парламент - всех нас. Там так прямо и написано: закрыть все лазейки против Российской Федерации. Это я специально подчеркиваю, чтобы ни у кого не было иллюзий. Дело не в Путине, не в конкретных должностных лицах - вся наша страна им не нравится», - сказал политик.

Климов пояснил, что причиной этого является зависть к политической стабильности страны. Россия благополучно вышла из тяжелых 90-х годов, восстановилась на международной арене, смогла защитить страну от различных военных провокаций, а также стабилизировать экономику в условиях пандемии и разработать первой вакцину для профилактики коронавируса.

«Вот и сорвалось. У этого давно немолодого человека явно истерические явления. Он не первый раз проявляет склонность к тому, чтобы видеть в нас врагов. Это  истерика тех, кто проигрывает, кто запутался в своей собственной стране. У них же куча проблем: с пандемией, волнениями на национальной и гендерной почве, снижается экономика страны. Много есть того, что объективно показывает, что мы сегодня на правильной стороне истории. Лидер наш, Владимир Путин, избран российским народом, и избран с результатами, которые  вызывают зависть у многих на Западе. Если мы продолжим эту линию мы укрепим нашу безопасность, полностью восстановим геополитические позиции и самое главное обеспечим условия для дальнейшего роста благосостояния наших граждан», - считает Климов.

Подобной точки зрения придерживается и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, назвав слова Байдена о Владимире Путине оскорбительными для всех россиян. В свою очередь,  руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов считает, что подобное заявление демонстрирует бессилие американского лидера.

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