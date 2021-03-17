В стране и мире «Собственное бессилие бесит президента США»: Неверов о словах Байдена про Путина Алексей Курильченко По мнению руководителя фракции «Единой России», заявления Байдена показывают обеспокоенность успехами России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress Читайте нас на: Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов прокомментировал слова президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Политик считает, что данные заявления демонстрируют бессилие американского лидера. «Бессилие бесит руководителя США, если он сделал подобное заявление в адрес нашего президента. Ну во-первых это Крым, который не дает спокойствия (Байдену - прим. ред.). Также борьба с COVID-19 и наша вакцина, сегодня признанная практически во всем мире. И, несмотря на санкции США, Россия продолжает развиваться. И санкции не привели нашу страну к разрушению, потому что у нас есть сильный лидер - президент, которого во всем мире признали "руководителем номер один"», - рассказал «Звезде» Неверов. Ранее Джозеф Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство «заплатит цену» в связи с приписываемыми Москве якобы попытками вмешательства в американские выборы. В частности, такое развитие событий президент США спрогнозировал и конкретно в отношении главы российского государства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика