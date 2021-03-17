Володин объяснил слова Байдена о России и Путине «истерикой от бессилия»

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посчитал слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине оскорбительными для всего населения России и назвал их «истерикой от бессилия». Политик особенно подчеркнул, что нападки на президента равнозначны нападкам на всю страну.

В своем сообщении в соцсети Володин привел целый список американских президентов, в тот или иной момент делающих громкие заявления касательно своих советских и российских коллег. Среди них были Кеннеди, Рузвельт, Буш, Никсон и последний предшественник «Сонного Джо» Дональд Трамп.

«Заявление Байдена находится вне здравого смысла. Так не может себя вести руководитель страны, которая претендует на роль носителя демократических принципов и морали. Говорить так о нашем главе государства никому не позволено», - написал Володин.

Объяснил он такие действия со стороны США исключительно «истерикой от бессилия» после неудавшихся «санкций, угроз, шантажа и вмешательства во внутренние дела».

Ранее Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство «заплатит цену» в связи с приписываемыми Москве якобы попытками вмешательства в американские выборы. В частности, такое развитие событий президент США спрогнозировал и конкретно в отношении главы российского государства.