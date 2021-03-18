«Шутки кончились»: космонавт Корниенко поделился своими эмоциями от выхода в открытый космос

Пятьдесят шесть лет тому назад, 18 марта 1965 года, советский космонавт Алексей Леонов впервые в истории совершил выход в открытый космос. Это событие ознаменовало собой новую эру для человечества и космических исследований. Продолжателями Леонова сегодня становятся все космонавты и астронавты, работающие на МКС.

Летчик-космонавт Российской Федерации Герой России Михаил Корниенко, который дважды выходил в открытый космос, в комментарии «Звезде» поделился своими воспоминаниями об этих событиях. Как признался космонавт, выход в космос является тяжелой процедурой, подготовка к которой занимает около двух недель.

Корниенко отметил, что изображение выхода в космос в фантастических фильмах, когда «человек прыгнул в скафандр, открыл люк и полез», не имеет отношения к реальному положению дел.

«В нынешних условиях современных это занимает гораздо большее время. Нужно подготовить скафандр, нужно подготовить шлюз, оборудование выносимое, несколько раз пройтись по трассе в виртуальном режиме на компьютере», - пояснил космонавт.

Он признался, что периодически испытывал страх, особенно при открытии люка.

«Это тяжело и страшновато периодами, то есть когда ты открываешь люк и видишь под собой 400 км и понимаешь, что шутки закончились и это не бассейн гидроневесомости, где мы привыкли тренироваться», - указал Корниенко.

При этом он подчеркнул, что страх и остальные эмоции практически сразу уходили на задний план, потому что нужно было в первую очередь выполнять необходимую работу. Космонавт добавил, что весь выход расписан по минутам, поэтому все космонавты стараются вписываться в те временные рамки, которые даны заранее.

По словам Корниенко, по физическим нагрузкам само нахождение в открытом космосе можно сравнить с длительной непрерывной работой в тренажерном зале, особенно сильно устают руки.

«С точки зрения физики это та же самая невесомость, просто ты упакован в скафандр, который очень жесткий, и каждое движение в нем - это затрата сил, это тяжело. Представьте, работать в спортзале, там шесть часов качаться, гантели там, перекладины, особенно большая нагрузка идет на руки, видели наверняка бублик такой для тренировки кистей рук такой... Попробуйте им поработать шесть часов, семь, это можно приблизительно понять, что такое скафандровая перчатка в надутом состоянии», - рассказал космонавт.

Он добавил, что умение правильно распределить нагрузку в открытом космосе является своего рода искусством.

«В первый свой выход я руки потерял в первые полтора часа, потому что хотелось сделать быстрее, хотелось сделать правильно, четко, и я чувствую, что кисти уже слабо работают, дальше уже на энтузиазме и на силе воли у меня все это шло», - вспомнил космонавт.

Михаил Корниенко провел на МКС почти год: космонавт отправился к Международной космической станции 27 марта 2015 года на корабле «Союз ТМА-16М» и вернулся только 2 марта 2016 года. В рамках экспедиции Корниенко совершил два выхода в открытый космос, суммарная продолжительность которых составила 12 часов 17 минут.