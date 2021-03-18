Вопросы истории Вопросы истории Прикоснувшийся к звездам: 56 лет первому в истории выходу в открытый космос Алексея Леонова Егор Левин Более полувека назад советский космонавт, родившийся в сельской семье обычного донбасского шахтера, открыл новую эру в истории мировой космонавтики. © Фото: NASA, Andrey Sokolov, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Выход в открытый космос - одна из главных отправных точек развития мировой космонавтики. Состоявшись когда-то впервые, «прогулки» космонавтов постепенно приобрели статус обязательного мероприятия. И главную роль в этом сыграл советский летчик-космонавт Алексей Архипович Леонов - именно благодаря опыту, полученному им как первым человеком, покорившим открытое космическое пространство, подобные выходы сейчас стали стандартной частью экспедиций на Международную космическую станцию. Он родился восьмым ребенком в семье донбасского шахтера в обычном советском селе Западно-Сибирского края. После учебы в школе юноша, открывший в себе художественный талант, хотел поступить в Рижскую академию художеств, но на это у семьи не хватало средств. Волею судеб в 1955 Леонов окончил 10-ю Военную авиашколу в Кременчуге, а уже через два года - Чугуевское военное авиационное училище летчиков и вступил в КПСС. С дальнейшего направления в 113-й гвардейский истребительный полк 10-й гвардейской дивизии 69-й воздушной армии Киевского военного округа началась жизнь, которая приведет его в отряд космонавтов в 1960 году. © Роскосмос Шаг в космическую бездну он совершил 18 марта 1965 года, во время полета на космическом корабле «Восход-2» в статусе второго пилота с командиром Павлом Беляевым. Фактически корабль представлял собой усовершенствованный обычный «Восход» с двумя местами вместо одного и увеличенным свободным объемом. Для выхода в космос на борту имелась специальная шлюзовая камера, изначально исторически отличавшая советские космические аппараты от, к примеру, американских, в которых выход в космос был равнозначен разгерметизации всего корабля. Она герметично соединялась с основной кабиной, образуя два обособленных, но сообщающихся объема. Подготовку к полету экипаж Беляева и Леонова начал за несколько лет до непосредственного полета. Спустя несколько лет тренировок, космонавты успешно стартовали с Байконура, с целью войти в историю. Сразу же после подъема на орбиту, уже в конце первого витка, Беляев и Леонов начали готовиться к выходу в открытый космос. С помощью командира Алексей Архипович надел индивидуальную систему жизнеобеспечения с запасом кислорода и подключил ее к скафандру. С пульта управления в кабине командир корабля провел шлюзование, постепенно разгерметизировав камеру, и Леонов «нырнул» в бесконечный космос. Выходы могут проводится двумя путями: космонавт либо связан с кораблем страховочным фалом, иногда объединенным со шлангом подачи кислорода, либо нет - тогда для возвращения он использует спецустановку для перемещения и маневрирования. Первый выход человека в космос осуществлялся по первому пути - Леонова с «Восходом» связывала спасительная «пуповина» длиной 5,35 метра. Первый отход от корабля космонавт совершил на один метр - для «ориентации в новых условиях», как было положено по инструкции. Следующие отходы он совершал уже на полную длину своего фала. Выполнив все поставленные перед ним задачи, Леонов вернулся на корабль, не без проблем и взмокший, как после купания - физическая нагрузка во время нахождения в открытом космосе оказалась несоизмерима с аналогичными условиями в обычной обстановке: только для того, чтобы просто сжать кисть руки в перчатке скафандра, требовалось усилие в 25 килограммов. © Роскосмос Именно возвращение на «Восход-2» стало практически критическим камнем преткновения для советского первопроходца: скафандр «Беркут», оборудованный по последнему слову космической техники, раздулся во время работы, отчего Леонов не смог вернутся в шлюзовую камеру обычным путем - он физически оказался шире люка. Ситуацию накалял близившийся к исходу кислород в системе жизнеобеспечения. Алексей Архипович, не советуясь с Центром управления полетами, принял волевое решение опустить уровень кислорода внутри скафандра до критического - так он смог уменьшить его размер и вернуться на корабль, хотя подвергал себя смертельному риску закипания азота внутри своей крови. Экипаж Беляева и Леонова в целом на протяжении всей экспедиции преследовали трудности. Главной стало возвращение на Землю в ручном режиме: штатный «отстрел» шлюза спровоцировал выход из строя системы ориентации «Восхода» и повлиял на автостабилизацию. В результате непростых операций, сопровождающих ручное управление процессами, корабль приземлился далеко от расчетной точки, в 180 километрах от Перми в глухой заснеженной тайге. Помощь пришла на следующий день, и еще день потребовался спасателям для оборудования вертолетной площадки. Таким образом, экипаж официально доложил о завершении полета только двумя днями позже. © Роскосмос Трудности и сложности, с которыми столкнулись Беляев и Леонов, были по достоинству вознаграждены: 20 октября 1965 года Международная авиационная федерация утвердила установленный ими мировой рекорд по пребыванию в открытом космосе (12 минут 09 секунд, хотя фактически набралось 23 минуты 41 секунду) и абсолютный рекорд максимальной высоты полета над планетой Земля (497,7 километров). Павел Беляев получил диплом и медаль федерации, а Алексей Леонов - золотую медаль «Космос» за первую в истории человечества «прогулку» в космос. 23 марта того же года ему присвоили звание Героя СССР с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Во время легендарной операции Леонову и Беляеву удалось доказать принципиальную возможность выхода в открытый космос и определить, какое именно значение приобретают привычные человеческие возможности в непростых условиях открытого космического пространства. В наши дни работа за пределами космического корабля - дело уже привычное и обязательное для прибывающих на МКС специалистов. Подобные мероприятия позволяют как нельзя лучше исследовать и улучшать техническую составляющую, а также проводить научные условия, ремонтные и работы с оборудованием, запуски малых спутников и многие другие необходимые для полноценного функционирования работы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика