Прикоснувшийся к звездам: 56 лет первому в истории выходу в открытый космос Алексея Леонова

Выход в открытый космос - одна из главных отправных точек развития мировой космонавтики. Состоявшись когда-то впервые, «прогулки» космонавтов постепенно приобрели статус обязательного мероприятия. И главную роль в этом сыграл советский летчик-космонавт Алексей Архипович Леонов - именно благодаря опыту, полученному им как первым человеком, покорившим открытое космическое пространство, подобные выходы сейчас стали стандартной частью экспедиций на Международную космическую станцию.
Он родился восьмым ребенком в семье донбасского шахтера в обычном советском селе Западно-Сибирского края. После учебы в школе юноша, открывший в себе художественный талант, хотел поступить в Рижскую академию художеств, но на это у семьи не хватало средств. Волею судеб в 1955 Леонов окончил 10-ю Военную авиашколу в Кременчуге, а уже через два года - Чугуевское военное авиационное училище летчиков и вступил в КПСС. С дальнейшего направления в 113-й гвардейский истребительный полк 10-й гвардейской дивизии 69-й воздушной армии Киевского военного округа началась жизнь, которая приведет его в отряд космонавтов в 1960 году.
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