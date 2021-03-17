Укладка второй нитки «Северного потока - 2» в зоне Дании начнется в конце марта

Работы по укладке второй нитки газопровода «Северный поток - 2» в исключительной экономической зоне Дании должны начаться в конце текущего месяца. Срок и схема строительства линии А указаны в графике компании Nord Stream 2 AG, который предоставило Датское энергетическое агентство.

«Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала», - цитирует документ ТАСС.

Ранее в феврале вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на деструктивные подходы со стороны США, затягивающие реализацию этого проекта.

В его сооружении принимают участие иностранные компании, которые заинтересованы в поставках газа из России. Кроме того, компанией «Газпром» создано также совместное предприятие, которое практически реализовало этот проект уже более чем на 95%.