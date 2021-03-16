Медик рассказала о болезнях, которые можно определить по глазам

При нарушениях работы сердца и сосудов врачи зачастую направляют пациентов на осмотр к офтальмологу, что может вызвать у них недоумение. Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Татьяна Миронова рассказала изданию «Аргументы и факты», зачем нужен осмотр глаз.

«При патологии сердечно-сосудистой системы одним из "органов-мишеней" являются глаза. Врача должно насторожить наличие следующих признаков: кровоизлияния, экссудаты, участки недостаточного кровоснабжения и отек диска зрительного нерва. Они могут свидетельствовать о злокачественном течении или запущенности сердечно-сосудистой патологии и высоком риске фатальных осложнений: инфаркта миокарда или инсульта», - рассказала Миронова.

По словам специалиста, по глазам можно выявить гипертоническую болезнь сердца, атеросклероз, ишемическую болезнь и многое другое. Это возможно благодарная тому, что сосуды в глазу доступны для осмотра без дополнительных вмешательств и их состояние дает понять о состоянии всей кровеносной системы в целом.

Ранее медики перечислили основные признаки развивающегося ишемического инсульта. Одним из симптомов ишемического инсульта является асимметрия лица. В этом случае можно заметить, что у человека чуть опущены вниз глаз или уголок рта, особенно патология видна при улыбке.