Медики рассказали, как по улыбке распознать развитие смертельного заболевания

Медики перечислили основные признаки развивающегося ишемического инсульта, который развивается, когда тромб перекрывает просвет кровеносного сосуда головного мозга. Одним из симптомов ишемического инсульта является асимметрия лица. В этом случае можно заметить, что у человека чуть опущены вниз глаз или уголок рта, особенно патология видна при улыбке.

Кроме того, часто при ишемическом инсульте люди ощущают онемение рук и не могут полностью их поднять и удерживать.

Также при развивающемся инсульте наблюдаются речевые нарушения. Люди путаются в словах, речь кажется невнятной или искаженной. Кто-то не может говорить вообще.

Ишемический инсульт является самым распространенным видом инсульта. Он занимает 70-85% всех случаев. Состояние может развиваться на протяжении нескольких часов, симптомы при этом усиливаются.