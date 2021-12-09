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В центре Гамалеи объяснили невозможность победить COVID-19

Светлана Иванова
09:58 09.12.2021
Человек может заразиться SARS-CoV-2 как от другого человека, так и от животных, сообщил вирусолог Анатолий Альтштейн.
В центре Гамалеи объяснили невозможность победить COVID-19
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Коронавирус относится к группе зооантропонозных инфекций, которые не исчезают из популяции, поэтому окончательно победить его не получится. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи РФ Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, человек может заразиться SARS-CoV-2 как от другого человека, так и от животных.

«Если мы полностью подавим SARS-CoV-2, не значит, что инфекция исчезнет. Она где-то притаится и потом снова к нам вернется от животных», - пояснил вирусолог в беседе с Ura.ru.

Альтштейн подчеркнул, что пытаться искоренить вирус, как это произошло с натуральной оспой, безнадежно.

 Ранее профессор предположил, что благодаря распространению нового штамма коронавируса COVID-19 может перейти в разряд обычных простудных инфекций.

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