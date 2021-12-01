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Вирусолог допустил, что «омикрон» превратит коронавирус в обычную простуду

Анна Берестовая
00:10 01.12.2021
Вирусолог допустил, что «омикрон» может быть менее патогенным, чем другие штаммы корнавируса.
Вирусолог допустил, что «омикрон» превратит коронавирус в обычную простуду
© Фото: Unsplash
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Благодаря распространению нового штамма коронавируса COVID-19 может перейти в разряд обычных простудных инфекций. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он подчеркнул, что подобный шанс имеется в том случае, если «омикрон» вытеснит «дельту» и станет преобладающей вариацией заболевания. Как объяснил специалист, сегодня есть основания думать, что последняя мутация коронавируса может обладать пониженной патогенностью.

«Есть надежда, что у заразившихся новым штаммом будет меньше опасных осложнений и летальных исходов», - цитирует ученого издание «Комсомольская правда».

По словам Альштейна, к настоящему моменту, по сведениям Всемирной организации здравоохранения, нет данных ни об одном пациенте, умершем из-за омикрон-штамма. Также в пользу снижения опасности вируса говорит комбинация его мутаций.

Как обозначил вирусолог, более тридцати мутаций для коронавируса - чересчур много, что может говорить о нестабильности его генома. А такие возбудители болезни, в свою очередь, часто становятся менее опасными.

Ранее Альтштейн замечал, что новая вариация коронавирусной инфекции может стать тем, чего человечество ожидало с самого начала пандемии. По его мнению, появление «омикрона» может говорить о вырождении COVID-19.

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