В стране и мире МФЦ «Рязанский» начал работать в штатном режиме после нападения Кира Карон Внутри центра установили фотографии погибших охранника и администратора. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Московский МФЦ после нападения на людей начал работать в штатном режиме. Внутри центра установили фотографии погибших охранника и администратора. Сотрудники возложили цветы к импровизированному мемориалу. © ТРК "Звезда" Напомним, что днем 7 декабря на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в здании МФЦ. В результате нападения два человека погибли, еще несколько ранены, в том числе десятилетняя девочка. Все пострадавшие были госпитализированы. © ТРК "Звезда" Ранее Георгий Домолаев рассказал, как задержал стрелявшего в МФЦ. Кроме того, министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение внести президенту РФ представление о награждении Домолаева государственной наградой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика