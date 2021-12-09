МФЦ «Рязанский» начал работать в штатном режиме после нападения
Внутри центра установили фотографии погибших охранника и администратора.
© Фото: ТРК "Звезда"
|
МФЦ «Рязанский» начал работать в штатном режиме после нападения
Внутри центра установили фотографии погибших охранника и администратора.
© Фото: ТРК "Звезда"
|
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МФЦ «Рязанский» начал работать в штатном режиме после нападения
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