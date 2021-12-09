CNN: в США рассматривают санкции против РФ в сфере энергетики как крайнюю меру

В Соединенных Штатах озвучили, что рассматривают санкции против России в сфере энергетики как крайнюю меру. При этом они учли возможное влияние на мировую экономику и цены на бензин в самих Штатах. Об этом сообщили в четверг.

«Мы пытаемся это сделать так, чтобы было целое меню вариантов. Мы не осуществим все из этого меню разом. Из этого (меню - Прим. ред.) сектор энергетики является наиболее крайней мерой, если это будет необходимо», - передает CNN слова одного из источников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экспортные санкции, введенные американской стороной в отношении МФТИ и других научных организаций, можно расценивать только как попытку США сдержать развитие России. Глава российского государства вдобавок назвал действия Вашингтона «полной чушью».

Российский президент также отметил, что обсудил тему санкций против РФ как с Джо Байденом, так и с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Владимир Путин пошутил, что опять столкнулся с темой санкций, когда «недавно с ней расстался».