Путин подчеркнул, что обсуждал вопрос санкций и с Байденом, и с премьером Греции

Во время общения с молодыми учеными президент России Владимир Путин подчеркнул, что на переговорах с американским коллегой Джо Байденом обсуждал тему введения санкций против РФ. Этот же вопрос, по его словам, затрагивался и на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Старший преподаватель Сколковского института науки и технологий Юрий Костюкевич первый вопрос на встрече с президентом посвятил теме ограничительным мер. В ответ Путин пошутил, что санкции «обсуждаются и с Костюкевичем».

«Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался, и опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции», - ответил президент ученому.

Также российский президент на встрече с молодыми исследователями сообщил о разработке программы, поддерживающей научную деятельность. При этом он указал на важность сохранения темпов интереса к науке.