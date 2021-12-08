Путин назвал полной чушью введение санкций под предлогом безопасности США

Президент России Владимир Путин считает, что экспортные санкции, введенные американской стороной в отношении МФТИ и других научных организаций, можно расценивать только как попытку США сдержать развитие России. Глава российского государства вдобавок назвал действия Вашингтона «полной чушью».

«Что можно констатировать: вводятся эти ограничения и санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Чем ваш институт угрожает безопасности США? Ничем. Это полная чушь», - сказал Путин в рамках встречи с молодыми учеными.

Кроме того, Владимир Путин рассказал, что власти вложили немало средств на импортозамещение, добились хорошего результата и выполнили практически все поставленные задачи. Также Путин считает инновации одним из важнейших векторов импортозамещения, которым в нашей стране почти никогда не занимались.

Российский президент также отметил, что обсудил тему санкций против РФ как с Джо Байденом, так и с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Владимир Путин пошутил, что опять столкнулся с темой санкций, когда «недавно с ней расстался».