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Врач рассказала, как коронавирус влияет на сердце

Кира Карон
06:24 09.12.2021
После COVID-19 снизить «износ сердца», по словам кардиолога, довольно просто. Для этого достаточно избегать «провокаций».
Врач рассказала, как коронавирус влияет на сердце
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Кандидат медицинских наук, кардиолог Асият Хачирова рассказала, какие изменения в работе сердца может вызвать коронавирусная инфекция и что необходимо делать, чтобы этого избежать.
 
После перенесенного COVID-19 пульс человека может существенно превышать норму.

«После болезни любая физическая активность, даже минимальная, очень сильно разгоняет пульс. Дело в том, что организм – в ослабленном состоянии, и чтобы восполнить объем циркулирующей крови, сердцу приходится быстрее сокращаться. Такое происходит после всех ОРВИ, а также после COVID-19. После волны коронавируса ко мне на прием в клинику толпа людей приходила с частым пульсом, на это жаловались многие переболевшие люди», – рассказала врач в интервью радио Sputnik.

«Износ сердца» произойдет в том случае, если высокий пульс будет сохраняться продолжительное время.

«Если сердце всегда работает на высоких оборотах, то оно изнашивается быстрее», - сказала Хачирова.

Чтобы снизить «износ сердца» после коронавирусной инфекции, по мнению кардиолога, необходимо соблюдать режим сна и отдыха, а также полноценное питание. Также необходимо отказаться от всякого рода физических нагрузок.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Бабаликашвили посоветовала после перенесения COVID-19 на время отказаться от таких привычных напитков как крепкий черный чай и кофе. По словам врача, кофе и крепкий чай учащают сердцебиение, что провоцирует тахикардию и одышку.

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