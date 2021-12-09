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В Роспотребнадзоре назвали симптомы «омикрона»

Кира Тило
03:59 09.12.2021
Среди них - слабость, снижение аппетита и головная боль.
В Роспотребнадзоре назвали симптомы «омикрона»
© Фото: pexels.com
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Основные симптомы при заражении новым штаммом коронавируса «омикроном» - выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. Об этом рассказала доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», - уточнила она.

Доктор отметила, что эти симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов. Руженцова подчеркнула, что на сегодняшний день еще нет достаточного количества данных об особенностях проявлений омикрон-штамма.

Помимо этого, в Московском НИИ им. Грабичевского сообщили, что данных по симптомам нового штамма у детей пока тоже мало, передает РИА Новости. Врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Дарья Хавкина подчеркнула, что помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита у детей чаще появляется сыпь. 

Несколько дней назад в Роспотребнадзоре пришли к выводу, что мнение о легком течении COVID-19 при «омикроне» - ошибочно. По словам главы ведомства Анны Поповой, в ЮАР, где впервые была обнаружена новая мутация инфекции, очень мало пожилых людей, а именно эта категория населения в случае инфицирования оказывается в группе риска и переносит коронавирус крайне тяжело.

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