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Глава офиса Зеленского заявил о готовности Украины соблюдать прекращение огня в Донбассе

Кира Тило
23:54 09.12.2021
Андрей Ермак также отметил, что президент Украины  не поддерживает идею заморозки конфликта.
Глава офиса Зеленского заявил о готовности Украины соблюдать прекращение огня в Донбассе
© Фото: ТРК "Звезда"
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Украина готова выполнять обязательства о полном прекращении огня в Донбассе, надеется на установление полного перемирия в регионе. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Украина предложила вернуться к режиму полного прекращения огня, который был достигнут в 2020 году, но полностью работал несколько месяцев. Потом начались нарушения, которые достигли больших размахов и говорить о полном прекращении огня - это нонсенс. Хоть Украина готова выполнять обязанности, о которых мы договорились», - сказал он.

Ермак также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает идею заморозки конфликта в Донбассе.

«Президент Зеленский и наша команда очень плохо относится к каким-либо заморозкам и замороженным конфликтам. Поэтому я считаю, что мы должны и будем делать все возможное и зависящее от наших международных партнеров. Мы сделаем все, чтобы у нас не было замороженного конфликта или замороженной ситуации и мы уверенно смотрели в завтрашний день», - цитирует главу офиса РИА Новости. 

По словам политика, Зеленский заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом, что Украина не собирается ни на кого нападать.

«Украина абсолютно мирное государство, и президент Зеленский еще раз об этом сказал (Байдену - прим. ред). Украина не собирается ни на кого нападать. Мы только хотим принести на нашу земли мир, мы хотим вернуть наши территории, хотим вернуть наших людей», - цитирует Ермака ТАСС со ссылкой на украинский телеканал.

Вечером девятого декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе напоминает геноцид. В ходе заседания Совета по правам человека (СПЧ) российский лидер отметил, что происходящее в Донбассе «очень хорошо видно».

Ранее МИД Украины заявил, что страна готова на уступки в диалоге с РФ, но лишь на взаимной основе. По словам главы ведомства Дмитрия Кулебы, ряд уступок возможен в тех вопросах, которые не являются для Киева принципиальными.

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