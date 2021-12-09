МИД Украины: страна готова на уступки в диалоге с РФ, но лишь на взаимной основе

Украина готова пойти на ряд уступок в диалоге с РФ, но лишь на основе взаимности и в тех вопросах, которые не являются для Киева принципиальными. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы подходим к делу конструктивно и готовы идти на уступки, но только при условии взаимных уступок со стороны России. При этом мы не будем уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития украинского государства, включая вопросы нашей европейской и евроатлантической интеграции», - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что требования от России должны быть разумными и легитимными.

«Требования должны быть разумными и легитимными. Требования России насчет того, чтобы Украина отказалась от своей внешней политики, координировала с Россией процесс нашей интеграции в НАТО или отказалась от этих планов, нелегитимны», - пояснил Кулеба.

Помимо этого, украинский дипломат призвал страны Запада задуматься над тем, как далеко им придется зайти в уступках Москве, если они выберут этот путь ради сдерживания РФ, передает ТАСС со ссылкой на британский телеканал.

Ранее Кулеба сообщил о переговорах Украины с Западом по поставкам вооружений. По его словам, Киев ведет «очень активный диалог с различными партнерами», которые готовы поставить стране вооружение.