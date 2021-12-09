Путин заявил, что ситуация в Донбассе напоминает геноцид
Глава российского государства считает, что происходящее в Донбассе «очень хорошо видно».
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Президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета по правам человека отметил, что события, происходящие в Донбассе, напоминают геноцид. Такое мнение выразил глава государства, обращаясь к украинскому журналисту Кириллу Вышинскому.
«То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», - цитирует ТАСС слова президента.
Кроме того, Владимир Путин обратил внимание СПЧ на проблемы с незаконным распространением персональных данных. Российский лидер отметил, что в настоящий момент не существует структуры, в которую люди могут обратиться по данной проблеме.