Профессиональные действия летчика спасли жизни 13 военнослужащих в Псковской области

Сегодня на аэродроме Кресты в Псковской области проводились плановые учебно-тренировочные полеты самолетов военно-транспортной авиации. Целью была отработка десантирования подразделениями ВДВ. Об этом сообщает Минобороны России.

Легкий военно-транспортный самолет набрал высоту более сотни метров, после чего у него пропала тяга двигателя. Воздушное судно перестало набирать высоту и начало терять скорость.

На борту находилось 10 десантников и три члена экипажа.

Командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков сориентировался быстро. Грамотно оценив обстановку, он доложил руководителю полетами о нештатной ситуации. Кабаков приготовился садиться на вынужденную вне аэродрома, на подобранную с воздуха площадку.

Получив разрешение с земли, командир воздушного судна успешно сел на неподготовленную площадку. Его профессиональные действия возымели эффект - никто из находившихся на борту людей не пострадал. Самолет не получил повреждений - после технического осмотра и обслуживания его будут и дальше использовать по назначению.

За проявленное мужество и профессионализм старший лейтенант Максим Кабаков будет представлен к награде главкомом Воздушно-космических сил.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов