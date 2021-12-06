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«Тральные группы» и «тепловые ловушки»: в ВДВ рассказали о новых приемах и средствах, примененных за год

00:23 06.12.2021
В Воздушно-десантных войсках рассказали об основных достижениях 2021 года.
«Тральные группы» и «тепловые ловушки»: в ВДВ рассказали о новых приемах и средствах, примененных за год
© Фото: Минобороны России
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В течение всего 2021 учебного года в рядах Воздушно-десантных войск велась работа по внедрению нестандартных приемов тактических действий с учетом опыта, полученного в современных сражениях. Об этом рассказал заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Анатолий Концевой.

За этот период было проведено свыше трех тысяч основных мероприятий боевой подготовки, включая 2,5 тысячи тактических учений и боевых стрельб. Данное число превысило показатель 2020 года. Важнейшими мероприятиями стали совместные учения «Запад-2021» и учения «Взаимодействие-2021» в Таджикистане.

В процессе подготовки к российско-белорусским учениям «Запад-2021» было впервые осуществлено десантирование парашютным способом в полном составе батальона Тульского соединения ВДВ на БМД-4М с использованием современных средств десантирования. Кроме того, ВДВ впервые провели ночное десантирование отряда из спецназа ВДВ и батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения.

«Апробированы совместные действия подразделений ударного мобильного эшелона с десантно-штурмовым батальоном на БМД-4М по наращиванию усилий на главном направлении и поддержке действий тактического десанта. Успешно отработано применение таких новых элементов оперативного построения войск, как «мобильный резерв» и «ударный мобильный эшелон». Помимо этого, применен перспективный образец вооружения и техники - специальное транспортное средство "Сармат"», - сообщил Концевой.

По его словам, в рамках учений было продолжено совершенствование взаимодействия десантно-штурмовых подразделений и армейской авиации в ходе выполнения совместных задач. Также была подтверждена эффективность подобной работы с использованием подразделений на вертолетах при ведении высокоманевренных действий на большом пространстве.

Помимо этого, в процессе учений на базе Псковского соединения апробированы новые приемы использования средств радиоэлектронной борьбы. Для совершенствования подразделений РЭБ в уходящем году осуществлялись специальные научно-исследовательские работы, завершить которые планируется уже в 2022 году.

«С целью обеспечения автоматизированного управления в тактическом звене Командованием ВДВ совместно с Сухопутными войсками проводилась целенаправленная работа по информационно-техническому сопряжению АСУ ВДВ "Андромеда-Д" с комплексами средств автоматизации, стоящими на вооружении соединений и воинских частей Сухопутных войск и военных округов», - добавил заместитель командующего ВДВ.

Кроме того, в систему подготовки десантно-штурмовых подразделений в период обучения был внедрен новый способ проделывания и содержания проходов в минно-взрывных заграждениях противника глубиной свыше 200 метров, позволяющий оперативно действовать «тральными группами». Также, для противодействия различным боеприпасам, использующим инфракрасное наведение, были разработаны и апробированы «тепловые ловушки».

Для подготовки ВДВ к Армейским международным играм, а также для их проведения на полигоне Сельцы Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища был построен новый Центр армейской тактической стрельбы. Как рассказал Концевой, на базе этого центра в России впервые прошел конкурс «Тактический стрелок», получивший высокую оценку у Минобороны РФ и у иностранных военнослужащих.

«В ходе выполнения Государственного оборонного заказа в этом году в войска впервые начали поступать тренажеры огневой подготовки и вождения для тренировок экипажей современной боевой машины десанта БМД-4М и бронетранспортера БТР-МДМ. На данный момент два образца уже поставлены в Рязанское училище, поставка еще двух тренажеров в Омский учебный центрспланирована в декабре», - отметил замкомандующего войск в интервью изданию «Красная звезда».

Кроме того, согласно его сведениям, в ближайшее время будет проведена поставка двух современных классов для организации технической подготовки экипажей БМД-4М и БТР-МДМ. Чтобы обеспечить занятия по вождению боевых машин десанта в ВДВ также поставлено 11 комплектов радиоуправляемого оборудования «Танкодром». В сумме за год техническое обеспечение средств обучения войск пополнилось на 400 единиц, в частности - 24 комплекта тренажеров и полигонного оборудования.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

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