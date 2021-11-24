Экипажи ВТА на Ил-76 отработали практическое бомбометание и боевые стрельбы

В Псковской области на территории авиационного полка военно-транспортной авиации завершились сборы с летным составом по выполнению практического бомбометания и боевым стрельбам из авиационных пушек. На сборах были задействованы экипажи, дислоцирующиеся в Тверской, Псковской и Ивановской областях. По завершению сборов были выполнены практические вылеты на боевое применение бомбового вооружения и отработана стрельба из кормовых авиационных пушек.

Вылеты транспортники осуществляли с аэродрома Кресты в Псковской области на полигон Кушалино (Тверская область). Во время полета до боевого применения экипажи отработали выход из условных зон положения ПВО противника и снижение на предельно малые высоты. Бомбометание выполнялось с высоты 500 метров.

Практическими бомбами П-50Т массой 50 килограммов было отработано применение авиационных средств поражения по макетам самолетов на ВПП условного противника. Точность применения авиационных бомб обеспечивалась штатным прицельно-навигационным комплексом самолетов Ил-76.

Боевые стрельбы проводились на высоте 400 метров. При выходе самолета на «вертикаль» - положение воздушного судна в воздухе прямо над целью - стрелок визуально обнаруживал цель и производил стрельбу из кормовой авиационной пушки ГШ-23. Стрельба производилась по наземным целям, обозначающим колонну техники на марше условного противника.

Материал подготовили: Анна Берестовая, Николай Баранов