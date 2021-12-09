В стране и мире В суде признали законным решение выдворить из России комика Мирзализаде Светлана Иванова Комик просил отменить запрет на его пребывание в стране. © Видео: Суды общей юрисдикции, Telegram © Фото: Антон Денисов, РИА Новости Читайте нас на: Апелляционная жалоба комика Идрака Мирзализаде на отмену запрета на пребывание в России отклонена. Соответствующее решение принял Мосгорсуд. «Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения», - следует из решения суда. Летом в отношении стендап-комика возбудили административное дело об унижении группы лиц по национальному признаку. Поводом стала шутка о русских квартиросъемщиках. Позже МВД приняло решение пожизненно запретить комику находиться в России, затем суд попросил полицию пожизненный срок нежелательного пребывания на территории страны заменить на другой, «разумный» срок. Пока шло разбирательство, гражданин Белоруссии мог оставаться в России, теперь ему придется покинуть страну. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика