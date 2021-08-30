Комик Мирзализаде признан пожизненно нежелательным в России
Комик Идрак Мирзализаде признан пожизненно нежелательным в Российской Федерации.
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МВД пожизненно запретило въезд в Российскую Федерацию комику Идраку Мирзализаду. Об этом сообщили в МВД РФ.
«Принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно», - говорится в сообщении.
Ранее в прокуратуре заявили, что мужчина публично произнес высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности. Соответствующие выводы сделаны на основе проведенного исследования.