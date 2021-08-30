В стране и мире Комик Мирзализаде признан пожизненно нежелательным в России Кира Карон Комик Идрак Мирзализаде признан пожизненно нежелательным в Российской Федерации. © Фото: Антон Денисов, РИА Новости Читайте нас на: МВД пожизненно запретило въезд в Российскую Федерацию комику Идраку Мирзализаду. Об этом сообщили в МВД РФ. «Принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно», - говорится в сообщении. Ранее в прокуратуре заявили, что мужчина публично произнес высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности. Соответствующие выводы сделаны на основе проведенного исследования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика