Суд приостановил приказ МВД о нежелательности нахождения комика Мирзализаде в России

Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие решения МВД, признавшего нахождение стендап-комика Идрака Мирзализаде в России нежелательным.

«Суд приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности Идрака Мирзализаде до вступления решения суда в законную силу», - передает РИА Новости слова адвоката Сергея Бадамшина.

Так, комик может оставаться в России, пока суд рассматривает его иск о признании решения МВД незаконным.

Ранее в отношении стендап-комика Идрака Мирзализаде возбудили административное дело об унижении группы лиц по национальному признаку. В прокуратуре подчеркнули, что мужчина публично произнес высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку.