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Путин поддержал идею о льготах для обладателей трех орденов Мужества

Алексей Курильченко
15:20 09.12.2021
На данный момент кавалеры трех орденов не имеют пенсионных, транспортных или медицинских льгот.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин поддержал идею о введении льгот для кавалеров трех орденов Мужества - на данный момент в России их насчитывается около 150 человек. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в ходе заседания уведомил президента, что кавалеры сейчас не обладают пенсионными, транспортными или медицинскими льготами.

«Это, конечно, заслуживает не только проработки, но и скорейшего решения», - ответил ему Путин.

В ходе заседания Путин также заявил о проблеме нелегального распространения персональных данных в Интернете. Президент отметил, что на данный момент не существует структуры, в которую люди могут обратиться по данной проблеме.

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