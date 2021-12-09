Путин поддержал идею о льготах для обладателей трех орденов Мужества

Президент России Владимир Путин поддержал идею о введении льгот для кавалеров трех орденов Мужества - на данный момент в России их насчитывается около 150 человек. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в ходе заседания уведомил президента, что кавалеры сейчас не обладают пенсионными, транспортными или медицинскими льготами.

«Это, конечно, заслуживает не только проработки, но и скорейшего решения», - ответил ему Путин.

В ходе заседания Путин также заявил о проблеме нелегального распространения персональных данных в Интернете. Президент отметил, что на данный момент не существует структуры, в которую люди могут обратиться по данной проблеме.