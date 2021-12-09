Захарова обвинила США в развале системы международных отношений

США с целью занять доминирующие позиции в мире намеренно разрушают систему международных отношений, в центре которой стоит ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о создании новой системы отношений во главе со Штатами.

«Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать. Именно для этого США организуют массовку в виде "саммита демократий", участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова заявила, что эксперты США проявляют аномальную некомпетентность в вопросе ситуации на Украине. При этом, с ее слов, они хорошо разбираются в обстановке разных регионов мира.